"В Даламан из столицы Башкирии воздушные суда AZUR air будут отправляться 2 раза в неделю — по четвергам и воскресеньям", — говорится в сообщении.

Для авиаперелетов будут задействованы самолеты Boeing-757-200 вместимостью 238 посадочных мест.

В настоящее время из Уфы на курорты Турции выполняет рейсы авиакомпания Red Wings. Общее количество еженедельных вылетов обоих перевозчиков, как ожидается, достигнет 14.

AZUR air выполняет перевозки по международным и внутрироссийским направлениям в интересах нескольких крупных российских туроператоров.

Аэропорт Уфы обслуживает более 40 российских и зарубежных авиакомпаний, имеет две взлетно-посадочные полосы. Аэровокзальный комплекс состоит из двух терминалов: внутренних авиалиний с пропускной способностью 1,2 тыс. человек в час и международных авиалиний на 800 человек в час. Владельцем 100% акций является Башкирия.