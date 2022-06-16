"К концу года мы запустим в сотрудничестве со "Сбером" фактически SberPay на нашем сайте и запустим систему быстрых платежей. Это будет доступно пассажирам в IV квартале. Маленькая ремарка — обсуждать не хочу, но те сервисы, о которых я сказал, будут работать уже с новой системой бронирования, на которую мигрирует "Аэрофлот" в IV квартале также", — сказал Мацкевич.

Сейчас провайдером системы бронирования "Аэрофлота" является американская Sabre. Ожидается, что в будущем компания перейдет на российскую систему "Леонардо", созданную компанией "Сирена-Трэвел" и структурами "Ростеха". Ранее в июне на "Леонардо" перешла низкобюджетная "дочка" "Аэрофлота" — "Победа". Ранее она пользовалась услугами американской Navitaire. В мае сообщалось, что S7, которая много лет сотрудничала с испанским провайдером Amadeus, также выбрала российского партнера, им стало АО "Онлайн резервейшн систем".