"Представленные на ПМЭФ инвестиционные проекты направлены на развитие города и его туристических возможностей. Их реализация позволит привлечь в экономику Сочи порядка 154 млрд рублей", — сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский журналистам в четверг.

Так, по его словам, на территории курорта Красная Поляна до 2026 года планируют построить центр гастрономического туризма и многофункциональный комплекс "Зеленая резиденция", который будет включать номерной фонд с гостиничным сервисом, конгресс-центр, современное офисное пространство и кампус для сотрудников. Также здесь появится первый в крае и самый современный в России Центр подготовки спортивного резерва по лыжным видам спорта "Снежинка".

Кроме этого АО "Санаторий Известия" намерен построить гостиничный комплекс, ресторан, медицинский и СПА-центр, конференц-зал, АО "Санаторий "Солнечный луч" — пятизвездочный гостиничный комплекс на 700 мест.

Петербургский международный экономический форум проводится с 15 по 18 июня.