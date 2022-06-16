"Нами запланирован гастрономический фестиваль "Кунак", который пройдет на площадке ВТРК "Архыз", а именно в поселке Романтик. В фестивале примет участие большое количество поваров из всех регионов, а также из-за рубежа — Абхазии и Армении, что сделает фестиваль международным", — сказал Овчинников в ходе прямого эфира в аккаунте правительства КЧР в соцсети "ВКонтакте".

Кроме того, в республике состоится ежегодный гастрономический фестиваль — Праздник айрана на Медовых водопадах. Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в октябре 2017 года подписал указ о праздновании в 2022 году 100-летия образования Карачаево-Черкесской Республики. Мероприятия, посвященные юбилейной дате, проходят в течение всего года.