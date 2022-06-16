Соответствующее соглашение инвестор и врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев подписали в рамках Петербургского экономического форума.

"В реализацию проекта "Парк-отель "Замок Понизовкина" на территории Некрасовского района будет вложено порядка 3 млрд рублей", — говорится в сообщении.

В рамках проекта будут построены гостиницы, гостевые дома, рестораны, банный комплекс и спа-центр. "Также запланировано обустройство причала, пешеходных зон и других объектов. В туркомплексе будет создано более 200 новых рабочих мест для местных жителей", — отмечается в пресс-релизе.

Замок Понизовкина — особняк в поселке Красный Профинтерн в Ярославской области. Он был построен в 1910 году по заказу промышленника Никиты Понизовкина. В настоящее время в нем располагается небольшой отель.

По данным Ассоциации профессионалов гостеприимства, в Ростовской области Казарян владеет парк-отелем "Надежда" 3* и отелем "Ростовский" 4*. Ему также принадлежат торговый центр "Вавилония", несколько ресторанов и аквакомплекс "Лагуна".