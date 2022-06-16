"Русские туристы очень важны для нас, для Египта. Поэтому мы работаем в настоящий момент с НСПК вместе для того, чтобы можно было принимать их карточки в Египте", — сказал Рауф.

Ранее первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова сообщала, что Россия сотрудничает с четырьмя странами над запуском приема карт "Мир", названия стран не раскрывались. На данный момент карты "Мир" принимаются в 10 странах: Турция, Вьетнам, Армения, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия. Национальная система платежных карт была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года.