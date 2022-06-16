Ожидается, что проект реализуют на земельных участках общей площадью более 45 га. Объем вложений составит порядка 22 млрд рублей. Будет создано более 200 рабочих мест.
Сроки строительства и источники финансирования не сообщаются.
Согласно проекту, на берегу озера возведут трехэтажный гостиничный комплекс на 2 тыс. 780 номеров. В парке будут построены ресторан, кафе, спортивные сооружения. Предусмотрены конференц-зал, развлекательная и спортивная инфраструктура.
На береговой полосе озера будет благоустроена пешеходная набережная. Также здесь планируется расположить спа-комплекс с открытым бассейном и фитнес-залом. На территории будут проводиться массовые мероприятия, сезонные фестивали, детские праздники.
Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Центр-Девелопмент" зарегистрировано в Ярославле в мае 2007 года. Единственным учредителем компании является ее директор Десятерикова. ООО специализируется на деятельности в области спорта. Персонал компании насчитывает 2 человека. Убыток по итогам 2021 года составил 976 тыс. рублей.