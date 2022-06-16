Соответствующее соглашение между правительством региона и компанией подписали в ходе ПМЭФ-2022 врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев и директор компании Оксана Десятерикова.

Ожидается, что проект реализуют на земельных участках общей площадью более 45 га. Объем вложений составит порядка 22 млрд рублей. Будет создано более 200 рабочих мест.

Сроки строительства и источники финансирования не сообщаются.

Согласно проекту, на берегу озера возведут трехэтажный гостиничный комплекс на 2 тыс. 780 номеров. В парке будут построены ресторан, кафе, спортивные сооружения. Предусмотрены конференц-зал, развлекательная и спортивная инфраструктура.

На береговой полосе озера будет благоустроена пешеходная набережная. Также здесь планируется расположить спа-комплекс с открытым бассейном и фитнес-залом. На территории будут проводиться массовые мероприятия, сезонные фестивали, детские праздники.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Центр-Девелопмент" зарегистрировано в Ярославле в мае 2007 года. Единственным учредителем компании является ее директор Десятерикова. ООО специализируется на деятельности в области спорта. Персонал компании насчитывает 2 человека. Убыток по итогам 2021 года составил 976 тыс. рублей.