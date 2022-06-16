Соответствующее соглашение подписали губернатор Игорь Руденя и заместитель председателя правительства РФ, председатель совета директоров АО "Корпорация Туризм.РФ" Дмитрий Чернышенко в ходе ПМЭФ-2022 в четверг.

Соглашение подразумевает долгосрочное взаимодействие корпорации и правительства региона в сфере развития туристской инфраструктуры и индустрии гостеприимства, внутреннего и въездного туризма.

Также соглашение предполагает совместную работу по продвижению турпродуктов на внутреннем и международном рынках, обеспечению доступности туристских услуг, отдыха и оздоровления для жителей и гостей области.

"Санкционные ограничения открывают для региона еще более широкие возможности по привлечению турпотока. Реализация соглашения даст новый импульс развитию территорий, входящих в туристско-рекреационный кластер круизного и водного туризма "Волжское море" и межрегиональный туристический маршрут федерального значения "Государева дорога", — приводятся в сообщении слова Рудени.

Отмечается, что за последние шесть лет туристический поток в регион увеличен почти в два раза. В текущем году планируется существенно увеличить показатели прошлого года — до 2,6 млн человек.

В настоящее время в Тверской области реализуется ряд проектов в сфере туризма. Самый масштабный — "Волжское море" на территории особой экономической зоны "Завидово". В объекты туристской инфраструктуры уже вложено более 16 млрд рублей инвестиций.

Также идет реализация проекта "Завидово парк", включающего крытый семейный центр спортивных и водных развлечений, отели, конгресс-центр, горнолыжный склон, детский парк. В устье реки Шоша ведется строительство комплекса инфраструктуры для обслуживания туристических судов.