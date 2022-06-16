«НАО «Красная поляна» подписало трехсторонний протокол между администрацией Краснодарского края и администрацией Сочи о намерениях по реализации инвестиционных проектов на XXV Петербургском международном экономическом форуме. Реализация инвестиционных проектов на территории курорта запланирована до 2026 года», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в планах строительство центра гастрономического туризма RedPeak и многофункционального комплекса «Зеленая резиденция», включающего номерной фонд с гостиничным сервисом, конгресс-центр и современное офисное пространство. Дополнительно для проживания сотрудников курорт построит кампус.

Также в ближайшие пять лет на курорте появится первый в крае современный Центр подготовки спортивного резерва «Снежинка». Он станет местом обучения лыжным видам спорта.

По словам и. о. гендиректора курорта Яны Перепечаевой, суммарный объем инвестиций в проекты составит 37 млрд рублей. Появление новых объектов туриндустрии будет способствовать существенному росту туристического потока – плюс 450 тыс. туристов в год.

«Реализация новых инвестиционных проектов позволит создать дополнительно более 1500 рабочих мест, что положительно скажется на экономике и благополучии жителей Краснодарского края. Следуя стратегии устойчивого развития, Курорт Красная Поляна намерен создавать новые объекты с использованием безопасных для окружающей среды ресурсосберегающих материалов и технологий, заботясь о сохранении природного наследия региона», — подчеркнула глава курорта.

Она сообщила, что новые инвестпроекты получат развитие в рамках стратегии интегрированного курорта – управления отелями и всеми сервисами под единым брендом Курорта Красная Поляна. Ранее курорт заявлял, что выбранная им стратегия позволила многократно улучшить финансовые показатели.

В свою очередь, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев добавил, что благодаря подобным инвестициям удается сохранять и преумножать лидерство края в туриндустрии.