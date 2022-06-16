«Хотелось бы отметить безусловный положительный эффект того, что у нас появились такие чартерные программы. Это и пополнение налогов в бюджет республики Карелия, и новые рабочие места, и повышение уровня предоставления туристических услуг. И то, что мы запускаем уже вторую программу, говорит о том, что качество предоставляемых услуг в республике соответствует всем требованиям», — сказала она.

Борчикова подчеркнула, что программа позволит привлечь больше туристов.

«Мы прогнозируем, что планку в один миллион туристов в 2022 году регион переступит. Об этом говорят и те цифры, которые есть сейчас. В частности, за первый квартал мы приняли 190 тысяч туристов, в прошлом году за тот же период было 150 тысяч человек. И мы видим, что такие программы способствуют тому, чтобы количество туристов увеличивалось», — сказала она.

По словам Борчиковой, чартерные перелеты позволяют и туристам из Карелии полететь в Москву и обратно по льготной цене «Сегодня можно купить билеты по стоимости ниже 2 тысяч рублей, это дешевле даже привычных для нас поездок на поезде. Мы приглашаем всех жителей республики воспользоваться правом на перелет по льготной цене», — подчеркнула глава управления по туризму региона.

В четверг в Петрозаводске приземлился первый рейс «Уральских авиалиний», выполненный по заказу туроператора FUN&SUN. На нем в республику прилетели 160 туристов. Чартерная программа реализуется при поддержке Ростуризма, который субсидирует половину стоимости фрахта самолетов. Рейсы запланированы дважды в неделю до конца августа, туроператор планирует перевезти на них 3,5 тыс. туристов. Стоимость четырехдневного тура начинается от 12 тыс. рублей на человека.