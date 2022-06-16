Фото: FUN&SUN

«В этом году мы расширяем линейку чартеров до 12-15 маршрутов, включая и летнюю программу в Карелию. Чартерные перелеты продлятся до 28 августа. За это время планируем перевезти порядка 3,5 тыс. туристов. Благодаря тому, что рейсы будут осуществляться два раза в неделю, туристы смогут выбрать программы различной продолжительности. Всего мы предлагаем на базе чартера семь программ, минимальная стоимость четырехдневного тура начинается от 12 тысяч рублей на человека», — сказал на церемонии встречи рейса заместитель генерального директора туроператора FUN&SUN Александр Сирченко.

Он подчеркнул, что загрузка первого рейса была полной, и поблагодарил управление по туризму Карелии и Ростуризм за помощь в организации программы. "Благодаря субсидии Ростуризма мы можем создать пакетные туры в 2-2,5 раза дешевле, чем если все бронировать самостоятельно. Плюс это возможность заранее выбрать все услуги на нашем сайте. Это стандарты качества: мы заранее проводим обучение принимающего персонала стандартам и нашей компании, и международным. Подобные программы помогают консолидировать усилия федеральных, региональных властей и туроператора. Те, кто не успеет приобрести туры в рамках летней программы, мы приглашаем полететь с нами в Карелию зимой", — добавил Сирченко.

До конца августа «Уральские авиалинии» будут выполнять рейсы из Москвы в Петрозаводск по четвергам и воскресеньям из столичного аэропорта «Домодедово». Норма бесплатного провоза багажа — 10 кг, ручной клади — 5 кг.

Программы продолжительностью 3, 4 и 7 ночей, включают размещение в отелях 2-4*, а также на загородных базах отдыха.

Базовый тур предполагает обзорную экскурсию по Петрозаводску, экскурсию в заповедник Кивач и к одноименному водопаду, также посещение старейшего российского курорта Марциальные воды с дегустацией лечебной воды и мастер-классом по изготовлению оберегов. За дополнительную плату можно будет отправиться на метеоре на остров Кижи, побывать в горном парке «Рускеала», на Валааме или в Соловках. Для любителей активного отдыха доступны сплав по Шуе, включая пикник с дегустацией национальных напитков.

Чартерная полетная программа в Карелию запущена туроператором при поддержке Ростуризма и правительства региона. Ее старт программы был перенесен на более ранний срок, чем планировалось, из-за высокого спроса на отдых в регионе.

Это вторая чартерная программа туроператора в регион, первая состоялась в новогодние каникулы.