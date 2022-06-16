"В данный момент работаем над тем, чтобы обеспечить прием карт платежной системы "Мир" в нашей стране, и мы надеемся, что в самые ближайшие дни или недели мы предпримем окончательные усилия и платежная система "Мир" до конца года будет полностью освоена в нашей стране", — сказал Бетанкур.

О том, что Национальная система платежных карт прорабатывает возможность использования карт "Мир" на Кубе, в конце марта заявил генеральный директор компании Владимир Комлев.

На данный момент карты "Мир" принимаются в 10 странах: Турция, Вьетнам, Армения, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия.

Национальная система платежных карт была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года.