Соответствующие соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Алтайского края Виктор Томенко и генеральный директор Корпорации Туризм.РФ Сергей Суханов на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

"Для "Белокурихи горной" будет разработан мастер-план, предполагающий реализацию комплексного подхода к развитию данной площадки ", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, разработка мастер-плана туркластера поможет увеличить ежегодный туристско-экскурсионный поток на данной территории почти в два раза, к 2030 году — до 1 миллиона туристов и экскурсантов.

В туркластере планируют создать порядка 1 тыс. новых рабочих мест.

По мнению экспертов, комплексное развитие туркластера позволит значительно улучшить инвестклимат в сфере туризма.

Как ранее сообщалось, в ноябре 2021 г корпорация "Туризм.РФ" и правительство Алтайского края подписали соглашение о сотрудничестве в развитии туркластера "Предгорье Алтая".

Туркластер "Предгорье Алтая" расположен в Белокурихе (инвестиционная площадка "Белокуриха горная"), Смоленском, Алтайском, Солонешенском районах Алтайского края (природный парк "Предгорье Алтая").