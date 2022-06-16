"Для "Белокурихи горной" будет разработан мастер-план, предполагающий реализацию комплексного подхода к развитию данной площадки ", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, разработка мастер-плана туркластера поможет увеличить ежегодный туристско-экскурсионный поток на данной территории почти в два раза, к 2030 году — до 1 миллиона туристов и экскурсантов.
В туркластере планируют создать порядка 1 тыс. новых рабочих мест.
По мнению экспертов, комплексное развитие туркластера позволит значительно улучшить инвестклимат в сфере туризма.
Как ранее сообщалось, в ноябре 2021 г корпорация "Туризм.РФ" и правительство Алтайского края подписали соглашение о сотрудничестве в развитии туркластера "Предгорье Алтая".
Туркластер "Предгорье Алтая" расположен в Белокурихе (инвестиционная площадка "Белокуриха горная"), Смоленском, Алтайском, Солонешенском районах Алтайского края (природный парк "Предгорье Алтая").