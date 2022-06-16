Соглашение предполагает разработку комплексного плана по развитию туристических направлений в Рязанской области за счет средств Корпорации "Туризм.РФ", говорится в сообщении.

Параллельно будет вестись работа по поиску инвесторов и подготовке документации для участия в конкурсе на предоставление субсидии на создание инженерной и транспортной инфраструктуры.

Кроме того, подписанное соглашение включает в себя вопросы по планированию деятельности в границах поселка Остров в Рязани и городища Старая Рязань в Спасском районе.

"Эти территории исторически связаны, там были расположены древние городища. Их можно связать, в числе прочего, и по воде, используя реки Трубеж и Ока, разработать водный маршрут. Это является уникальным преимуществом для потенциальных инвесторов", — отмечает пресс-служба.

АО "Корпорации "Туризм.РФ" создано 18 декабря 2020 года по поручению председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина для развития внутреннего и въездного туризма.