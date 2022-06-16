"Трехдневная культурно-историческая ролевая игра на основе реальных событий, зрелищные бои реконструкторов, костюмированные представления, дегустация старинных блюд, ярмарка ремесел, выступления фолк-коллективов, огненное шоу и многое другое ждут гостей фестиваля", — говорится в сообщении.

Мероприятие состоится в Кустовском парке, где разобьют лагеря участники реконструкторских клубов из Ярославля, Переславля-Залесского, Рыбинска, Иваново и Костромы.

"Дополнят антураж специально созданные декорации, исторические костюмы, орудия, предметы быта", — отмечается в пресс-релизе.

Гости фестиваля также познакомятся с основными занятиями славян и монголо-татар, примут участие в мастер-классах и лекциях, смогут взять урок по фехтованию на тямбарах и научатся делать ювелирные украшения или красить одежду настойкой крапивы.