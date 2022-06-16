«В рамках ПМЭФ-2022 было подписано межрегиональное соглашение между Ростуризмом и пятью субъектами Приволжского федерального округа: республиками Татарстан, Чувашия и Марий Эл, Самарской и Ульяновской областями по развитию проекта «Великий Волжский путь», — говорится в сообщении.

Как отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, правительство ставит задачу к 2030 году увеличить внутренний туристический поток до 140 млн турпоездок в год.

«Проект «Великий Волжский путь» позволит восстановить в ПФО систему межрегиональных речных перевозок. Он также способствует развитию различных видов туризма, включая активный и круизный отдых на Волге», — сказал он на церемонии подписания.

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, «Великий Волжский путь» объединяет новыми маршрутами крупнейшие туристические центры Приволжья, а также способствует развитию разных направлений от этно-культурного туризма до активного отдыха на природе, круизных путешествий и также вело-пешеходных маршрутов вдоль Волги.

«На «Великом Волжском пути» – уникальные памятники культуры ЮНЕСКО, курорты федерального значения, крупнейшие города, которые уже заняли свое место на карте популярных туристических направлений», — добавила руководитель ведомства.

Корпорация «Туризм.РФ» также заключила соглашения о сотрудничестве с девятью регионами: Республиками Башкортостан, Калмыкия, Марий Эл, Московской, Новосибирской, Рязанской, Свердловской и Тверской областями, а также Правительством Санкт-Петербурга. В общей сложности она сотрудничает уже с 43 регионами России.

Кроме того, были подписаны дополнительные соглашения с Иркутской областью, Алтайским краем и Кемеровской областью, в рамках которых предполагается разработка мастер-планов туристических территорий «Иркутск-Тальцы», «Ольхон», «Байкальск-Выдрино», «Белокуриха горная» и спортивно-туристического комплекса «Шерегеш».