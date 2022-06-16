Соглашение заключено между правительством Петербурга, корпорацией "Туризм.РФ" и СПбРСОО "Яхт-клуб Санкт-Петербурга". Объём инвестиций в проект составит около 10 млрд рублей.

Кластер собираются создать на территории бывшей строительной площадки "Горская", ограниченной Кольцевой автомобильной дорогой, Приморским шоссе и Невской губой Финского залива. Ее площадь составляет около 130 га.

Там могут появиться яхтенный порт с инженерно-технической инфраструктурой, многофункциональный развлекательный центр, общественно-деловое пространство, спортивные и туристические объекты.

По словам командора "Яхт-клуба Санкт-Петербурга" Владимира Любомирова, соглашение призвано помочь развитию и популяризация парусного спорта, в том числе детско-юношеского, массового и спорта высших достижений.