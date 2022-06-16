"Обещаю — на Чусовой мы построим большой кластер с причалами, стоянками и всем необходимым для туристов. Так что скоро на берегу реки можно будет комфортно отдохнуть и переночевать, возможно, даже помыться", — написал глава региона в своем официальном телеграм-канале.

Куйвашев отметил, что после завершения строительства планируется объявить конкурс на лучшее фото, сделанное во время сплава.

"Я сам люблю отдыхать на Чусовой. Но если я могу пойти в поход дикарем, то многие семьи, особенно с детьми, страдают из-за отсутствия на реке нормальной инфраструктуры", — констатировал он.

В четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Свердловской области подписал соглашение с гендиректором корпорации "Туризм.РФ" Сергеем Сухановым.

"С их помощью в ближайшие годы будем активно развивать наши главные проекты: "Гору Белую", "Большую Сысерть" и "Реку Чусовую", — пояснил Куйвашев.

Областной департамент информполитики в свою очередь уточняет, что подписанное соглашение предусматривает сотрудничество в развитии перспективных туристических мест Среднего Урала. Так, планируется разработать мастер-планы развития и способствовать реализации на территориях инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры.

"Это позволит не только сделать уникальные объекты на Среднем Урале более узнаваемыми и популярными у туристов, но и привлечь дополнительные инвестиции в развитие региона, создать новые рабочие места", — уточняют в департаменте.

Так, в рамках создания туристического кластера "Гора Белая" предполагается сформировать полноценную инфраструктуру "в одной из самых живописных локаций" Свердловской области, где соединены Уральские горы, река Чусовая и Висимский заповедник. Ядро кластера — горнолыжный комплекс. В настоящее время кластер насчитывает 29 резидентов.

Кластер "Большая Сысерть" разместился в Сысерти и Арамили. Здесь планируется объединить общей концепцией существующую туринфраструктуру, а также благоустроить или создать объекты. Центральная площадка кластера — старинный завод Турчаниновых-Соломирских, на территории которого открыто креативное пространство, и природный парк Бажовские места.

"У нас есть поручение президента России, чтобы мы ускорились в создании туристической инфраструктуры. Мы благодарны тем субъектам, которые занялись выполнением поручения. Это очень сложная, ответственная работа. Но при этом мы понимаем, что гражданам очень нужно, чтобы у нас были прекрасные условия для отдыха в нашей стране", — приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, присутствовавшего на церемонии подписания соглашения.