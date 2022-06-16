«В прошлом году Дагестан принял более миллиона туристов – это те, которые были зарегистрированы на различного рода информационных порталах. В этом году мы ожидаем 1,5 млн, вполне прогнозируема эта цифра. Может быть, кого-то разочарую, но скажу правду — мы сегодня не готовы принимать ни миллион, ни полтора миллиона. Да, мы их принимаем, они приезжают и уезжают довольные, но это не индустрия туризма, это индустрия гостеприимства. И за счет этого гостеприимства регион готов принимать может быть и до 2 млн людей. Но говорить о том, что мы эту проблему решим только глэмпингом или улучшенным палаточным лагерем нельзя», — сказал он на сессии «Туризм: новые тренды, новые возможности, новые маршруты" на Петербургском международном экономическом форуме.

Меликов напомнил, что новые возможности развития туризма в стране появились в связи с пандемией коронавируса, а затем и ограничений, введенных после 24 февраля.

«Сегодня мы получили уникальную возможность, которую должны использовать. Мы должны создать условия для сограждан не хуже, чем те, которые они получают за рубежом. Мы говорим про глэмпинги не потому, что они могут заменить гостиницы, а потому, что нам нужно как можно скорее создать условия, чтобы люди приехали и комфортно размещались. Все остальное им дает природа», — подчеркнул он в ходе обсуждения программ строительства быстровозводимых отелей и создания глэмпингов и кемпингов, реализуемой Ростуризмом.

Меликов добавил, что в туризме также остро не хватает кадров — гидов, экскурсоводов, сотрудников отелей — и их нужно готовить.

В рамках программы создания быстровозводимых отелей в Дагестане будут построены 100 объектов, Ростуризм выделяет на строительство субсидию в размере 150 млн рублей.