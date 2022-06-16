"Открылся новый регулярный рейс Красноярск-Бишкек-Красноярск, который выполняет авиакомпания "Россия". Первым рейсом 15 июня в Бишкек прилетели 85 пассажиров, улетели в Красноярск 78 человек", — говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, рейс будет выполняться три раза в неделю — по понедельникам, средам и воскресеньям.

Помимо этого, с 16 июня авиакомпанией "Уральские авиалинии" начал выполняться регулярный рейс по маршруту Иркутск-Бишкек-Иркутск.

"Первым рейсом 16 июня в Бишкек прилетели 96 пассажиров. Авиарейс будет выполняться два раза в неделю — по понедельникам и четвергам", — отметили в пресс-службе аэропорта.