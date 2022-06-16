«Спрос на номерной фонд Санкт-Петербурга в период проведения ПМЭФ сократился на 40% по сравнению с 2021 годом и на 14% по сравнению с 2019. Больше всего сократилось число бронирований в пятизвездочных отелях (минус 69% к 2021 году): если в прошлом году в отелях самой высокой категории делегаты провели треть всех ночей, то в этом году – лишь 14%. Чаще всего в текущем году представители бизнеса выбирали отели 4*, их доля выросла с 48% в прошлом году до 60% в 2022. Доля отелей 3* осталась на уровне 2021 года и составила 19%, при этом спрос на такие объекты размещения упал на 39% по сравнению с прошлым годом», — сообщили в компании, которая проанализировала бронирования авиа и железнодорожных билетов, а также отелей представителями бизнеса на период ПМЭФ.

По данным исследования, средняя продолжительность проживания за последние три года не изменилась и составила две ночи, а средняя стоимость размещения за ночь упала на 12% по сравнению с прошлым годом и составила 35 тысяч рублей.

«Эксперты отметили рост средней стоимости номерного фонда пятизвездочных отелей – в этом году представители бизнеса в среднем платили за ночь 233 тысячи рублей, что в два раза выше, чем годом ранее. В то же время ночь в отеле категории 4* в среднем обходилась бизнес-туристам в 12 тысяч рублей, что на 22% ниже, чем в прошлом году. Средняя стоимость размещения в трехзвездочных отелях упала на 21% и составила 6 тысяч рублей», — говорится в исследовании.

Больше всего ночей в отелях Санкт-Петербурга во время ПМЭФ забронировали представители добывающей и обрабатывающей промышленности, энергетики – на них пришлась треть всех ночей.

«Самый дорогой номер на период проведения форума был забронирован представителем добывающей и обрабатывающей промышленности в пятизвездочном отеле – номер «люкс» на четыре ночи обошелся в 6,48 млн рублей», — подчеркивают в компании.

По ее данным, спрос на авиабилеты в Санкт-Петербург во время ПМЭФ сократился на 11% по сравнению с 2021 годом. Больше всего делегатов приобретали авиабилеты из Москвы, Нижнего Новгорода, Красноярска, Калининграда и Казани. Самым дорогим стал перелет представителя финансовых и консалтинговых компаний: билет бизнес-класса из Москвы в Санкт-Петербург и обратно обошелся сотруднику компании в 218 тысяч рублей.

Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня. Тема форума 2022 года — "Новый мир — новые возможности".