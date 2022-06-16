"В этом году число объектов размещения, работающих по системе "Все включено" и "Ультра все включено" увеличилось с 47 до 52. И это рекорд среди российских курортов", — говорится в сообщении.

Уточняется, что отели Анапы включают в набор предоставляемых услуг клиенту — собственные оборудованные пляжи, SPA-центры, тренажерные залы, бассейны, анимационную программу для детей и взрослых, а также разнообразное питание и напитки по системе "шведский стол".

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае по системе "все включено" работают более 80 гостиниц.