"Развитие индустрии гостеприимства — одно из приоритетных и традиционных направлений нашей работы. Наша задача — оправдывать доверие приезжающих, создавать конкурентоспособный туристический продукт, обеспечивать высокое качество сервиса и инфраструктуры, чтобы гостям хотелось вернуться на более длительный срок, на весь отпуск. Соглашение с корпорацией "Туризм.РФ" как раз направлено на эти цели. Оно поможет усилить приток инвестиций в отрасль, а мы со своей стороны окажем бизнесу максимальную поддержку", — сказал Воробьев в четверг.

По его словам, популярность региона как центра туризма растет. Людям интересны историко-культурные маршруты, событийный туризм и оздоровительный отдых. Этим летом в Подмосковье ожидается 8 млн гостей, а всего в 2022 году — 16 млн.

Подписанное соглашение предусматривает поддержку отрасли, обеспечение доступности туристских услуг, отдыха и оздоровления для граждан.

АО "Корпорация Туризм.РФ" создано в 2020 года по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина для развития туристической инфраструктуры. Ранее аналогичные соглашения были подписаны с рядом регионов, среди которых республики Алтай и Бурятия, Иркутская и Сахалинская области, Приморский край.