"Стороны подписали соглашение о дальнейшем развитии двусторонних связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в торгово-экономической сфере планируется совместно создавать благоприятные условия для поставок важнейших видов продукции и услуг производственно-технического, сельскохозяйственного назначения и потребительских товаров, а также для улучшения инвестиционного климата субъектов, в том числе за счет проведения выставок и ярмарок, форумов и семинаров.

"Особое внимание в рамках взаимодействия двух регионов будет уделено в этой части поддержке малого предпринимательства. Предполагается также обмен опытом в сфере регулирования градостроительной деятельности и ЖКХ", — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны намерены привлечь научно-исследовательские организации к разработке проектов и программ, направленных на решение проблем социально-экономического развития сторон.

"По линии образования в планах проведение совместных школьных конкурсов и олимпиад с целью выявления одаренной молодежи", — отмечает пресс-служба.

В сфере туризма планируется активно использовать имеющиеся у регионов природный и культурный потенциалы, развивая традиционные и открывая новые туристические маршруты, организовывая специальные оздоровительные, групповые и индивидуальные туры.

"В этой связи регионы намерены взаимодействовать по вопросам подготовки профессиональных кадров в сфере туризма и курортного дела", — говорится в сообщении.

Отдельный пункт соглашения — совместная работа по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, формированию здорового образа жизни подростков.

Меликов на встрече подчеркнул, подписание соглашения упрочит межрегиональные связи и даст возможность для дальнейшего динамичного развития территорий Дагестана и Калмыкии, которых и без того связывали тесные, теплые и дружеские отношения.

"У нас много близких интересов, прежде всего, это агропромышленный комплекс, серьезная проблема по борьбе с опустыниванием территорий, это большой потенциал по развитию животноводства и хорошие планы по продвижению других наших возможностей в агропроме. Кроме того, безусловно, важны наши стратегические цели по развитию каспийского побережья", — цитирует пресс-служба Меликова.

Хасиков, в свою очередь, выразил уверенность во взаимовыгодном сотрудничестве и в сфере туризма.

"Россия открывает для себя Дагестан, открывает Калмыкию, обмен туристическими практиками будет полезен для обоих регионов", — сказал глава Калмыкии.