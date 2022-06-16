В этом году в соревнованиях по спортивному экстриму примут участие команды из Владимирской, Московской, Курской, Нижегородской, Саратовской и Пензенской областей. В программе: подъём бревна, метание кег, пуш-пул, трак-пул, карусель Конана.

В программу фестиваля также включены показательные выступления, мастер-классы по выполнению нормативов физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также культурная программа: выступления народных коллективов, тематические выставки и мастер-классы.

Кроме того на Соборной площади будут работать площадки: "Армрестлинг", "Мас-рестлинг", "Сила удара", "Кила", "Самбо", "Силовой экстрим", "Современный мечевой бой", "Гиревой спорт" и "Тесты ГТО".