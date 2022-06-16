"Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными мерами, и теми дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных. А что касается упоминаний нашего Крымского моста украинскими военными и политиками — это далеко не первый раз, нам об этом хорошо известно. Разумеется, подобные угрозы мы знаем и принимаем их во внимание", — сказал Песков.

Так он ответил на вопрос о том, можно ли утверждать о гарантированной безопасности Крыма в отпускной период на фоне последних высказываний украинских военачальников о том, что Крымский мост является для них целью номер один, а новое западное оружие позволит Украине вернуть сам полуостров.