"Стороны намерены в дальнейшем разработать и заключить соглашение о комбинированной перевозке. Такая услуга позволит пассажирам оформлять проезд авиационным и железнодорожным транспортом в рамках одного маршрута и с использованием единой маршрутной квитанции", — говорится в сообщении "Аэрофлота".

Продукт призван упростить, в первую очередь, путешествие в южные города России, с которыми приостановлено авиасообщение, отметили в компании. Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты: из-за ситуации на Украине их работа приостановлена с 24 февраля.

"Программа комбинированных перевозок первоначально будет реализовываться в условиях временного отсутствия прямых рейсов в отдельные регионы юга России и позволит не только сохранить, но и приумножить пассажиропоток на крупнейшие отечественные курорты. Это стратегически важный партнерский проект, развивать который мы намерены и в будущем в других регионах страны", — отметил глава "Аэрофлота" Сергей Александровский, которого цитирует пресс-служба.