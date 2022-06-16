«Наш новый проект – это, прежде всего, туристические маршруты по самым красивым местам нашей страны, в которых объединены культурно-исторические, природные, этнографически, гастрономические и другие впечатления, с которыми важно познакомиться каждому россиянину. При этом такие маршруты должны быть продуманы логистически, безопасны, комфортны, и соответствовать запросам современного туриста», — сказала она в ходе презентации сети национальных маршрутов на ПМЭФ.

По словам Догузовой, первые пять маршрутов уже размещены на национальном туристическом портале Russia.travel. Это «Сибирские каникулы» в Хакасию, Тыву и Красноярский край, «Государева дорога» — по дороге между Москвой и Петербургом, «Жигулевские выходные» на Волге в Самарской области, «Кузбасс – огонь в сердце» в Горную Шорию, «Здесь начинается день» по острову Сахалин.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, национальные туристические маршруты разрабатываются Ростуризмом совместно с регионами и бизнесом.

«Каждая точка маршрута продумывается на предмет ожиданий туриста, по утвержденным стандартам. Поэтому это маршруты со знаком качества, в которых продумано все – логистика, отели, программа. Каждый маршрут после запуска будет продолжать развиваться и обустраиваться. В этом году на все маршруты, находящиеся в разработке, выделено 1,2 млрд рублей, в следующем – уже 3,1 млрд рублей в рамках грантовой программы Ростуризма.», — пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что, выбирая поездку по каждому маршруту, турист сможет воспользоваться услугами туроператора либо поехать самостоятельно.