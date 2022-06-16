"Это миф, что Камчатка недоступна логистически. Вот я сейчас проверял — доступны билеты по цене (если это льготные категории) 6 тысяч 500 рублей в одну сторону. Многодетные, пенсионеры, дети", — сказал Солодов в ходе сессии "Туризм: новые тренды, новые возможности, новые маршруты" на Петербургском международном экономическом форуме.

Глава региона подчеркнул, что авиабилеты есть в продаже в пик туристического сезона.

"Если плоский тариф — 13 тысяч в одну сторону. Девятичасовой перелет, хочу напомнить. 44 тысячи рублей — цена чартерного рейса. Доступно", — сказал Солодов.

Губернатор подчеркнул, что сейчас Камчатка доступна всем.

"Это легко, удобно. И мы действительно ожидаем большого развития (турпотока — ИФ) в этом сезоне", — сказал Солодов.