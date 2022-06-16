В пресс-службе пояснили, что с целью обеспечения безопасности полетов указанный ремонт проводится ежегодно.
"Решение о проведении ремонтных работ было принято аэропортом в феврале текущего года, после чего информация о графике данных работ была своевременно направлена авиакомпаниям. Авиаперевозчики на основании полученного уведомления от аэропорта внесли изменения в расписание рейсов. Изменение регламента работы аэропорта является общемировой практикой и проводится всеми аэропортами во всем мире", — отметили в компании.
Аэропорт столицы Казахстана является вторым по величине международным аэропортом в стране (после Алматы) и обслуживает воздушные суда всех типов без ограничения взлетной массы. Находится в республиканской собственности.