"В аэропорту Нур-Султана на период с 15 июля по 8 августа 2022 года, с 11:00 до 18:00 местного времени запланировано проведение ремонтных работ взлетно-посадочной полосы. В связи с чем будет изменен регламент работы аэропорта", — отметили в пресс-службе.

В пресс-службе пояснили, что с целью обеспечения безопасности полетов указанный ремонт проводится ежегодно.

"Решение о проведении ремонтных работ было принято аэропортом в феврале текущего года, после чего информация о графике данных работ была своевременно направлена авиакомпаниям. Авиаперевозчики на основании полученного уведомления от аэропорта внесли изменения в расписание рейсов. Изменение регламента работы аэропорта является общемировой практикой и проводится всеми аэропортами во всем мире", — отметили в компании.

Аэропорт столицы Казахстана является вторым по величине международным аэропортом в стране (после Алматы) и обслуживает воздушные суда всех типов без ограничения взлетной массы. Находится в республиканской собственности.