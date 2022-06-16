ООО "Ю-Ти-Джи Внуково" и ООО "Ю-Ти-Джи Домодедово" в марте обратились в суды, намереваясь взыскать с перевозчика 4,837 млн рублей и 33,838 млн рублей соответственно.

"Ю-Ти-Джи Внуково" мотивировало свои требования неоплатой договоров на предоставление гостиничных услуг, питания и трансфера пассажиров задержанных рейсов, а также автотранспортного обслуживания и досылки багажа. "Ю-Ти-Джи Домодедово" предоставляло услуги технического обслуживания самолетов авиакомпании в аэропортах "Внуково" и "Домодедово". Договоры заключались в разные годы — 2015, 2018 и 2021. Авиакомпания накопила долги за эти услуги.

В ходе судебных разбирательств перевозчик погасил основные суммы долгов по договорам, но из-за просрочки обязался выплатить неустойку и проценты. Поэтому исковые требования "Ю-Ти-Джи Домодедово" были скорректированы до 6,184 млн рублей (неустойка и проценты), требования "Ю-Ти-Джи Внуково — до 159 тыс. рублей (проценты).

Ответчик не оспаривал расчеты. Суд удовлетворил иски UTG, решив взыскать с авиакомпании в общей сложности 6,343 млн рублей неустойки и процентов, а также 276 тыс. рублей государственной пошлины и расходов на представителя.

Вместе с тем, Арбитражный суд города Москвы в апреле-июне принял к производству еще два заявления "Ю-Ти-Джи Домодедово" — о взыскании с перевозчика 6,265 млн рублей (предварительное заседание назначено на 15 июля) и 19,321 млн рублей (4 августа).

Ранее сообщалось, что 5 марта 2022 года из-за долга, размер которого не раскрывался, UTG приостановила обслуживание рейсов авиакомпании "Якутия" в аэропорту "Внуково". Вскоре обслуживание рейсов было восстановлено. "АО "Авиакомпания "Якутия" и ООО "Ю-Ти-Джи Внуково" урегулировали вопрос с наземным обслуживанием воздушных судов в аэропорту "Внуково", — поясняла пресс-служба авиакомпании.

Ранее авиакомпания неоднократно подвергалась критике местных и федеральных властей из-за задержек рейсов и несвоевременного обслуживания самолетов SSJ.

АК "Якутия" контролируется Минимущества республики, базируется в аэропорту Якутска и московском "Внуково". По данным Росавиации, парк компании состоит из 12 самолетов: четырех SSJ100, такого же количества Boeing-737 и Bombardier DHC-8.