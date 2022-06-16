"Уникальная вышитая карта России, участие в создании которой принимали лучшие мастера Свердловской области, представлена в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ — ИФ). Полотно размером 3 на 6,7 метра привезла чувашская делегация — инициаторы проекта", — говорится в сообщении.

Общая площадь вышитой карты составляет чуть более 20 квадратных метров.

"Над полотном Свердловской области работали три рукодельницы. Они трудились в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала. Композиция карты нашего региона была создана в виде рукотворного полотенца", — отмечают в департаменте.

Так, на белом полотне вышит малый герб региона и географические символы — лиственные и хвойные леса, уральские горы, промышленность и камни-самоцветы, символизирующие богатства Среднего Урала.

Высота карты Свердловской области — 55 см, ширина — более 40 см. В основном были использованы красный и черный цвета.

"Участие в проекте приняли все регионы страны. Над созданием карты в общей сложности трудились более 200 мастеров. Каждый вышивал свой кусочек вручную, используя при этом традиционные для территории материалы, орнаменты и символы", — говорится в сообщении.

Проект приурочили к Году культурного наследия народов России.