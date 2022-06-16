«Я бы еще хотел коснуться темы подготовки кадров. Мы много тратим денег на строительство гостиниц, дорог и туристической инфраструктуры. Но на этих объектах кто-то должен работать и оказывать квалифицированную услугу. Сегодня сервис в туризме – это половина турпродукта. И те объемы, которые сегодня мы имеем по подготовке кадров в этой сфере, не успевают за теми объемами, которые заложены в нацпроекте по туризму: сегодня мы готовим около 11 тыс. кадров, но нам в ближайшее время понадобится 250 тыс. Мы уже не успеваем», — сказал он на сессии в рамках ПМЭФ.

Как отметил Тарбаев, необходимо создать механизмы, которые позволили бы увеличить число подготавливаемых специалистов. «Мы работаем в этом направлении вместе с правительством: обсуждаем создание механизмов, привлекаем профильные университеты, такие как РГУТИС, РУДН, ГУУ в рамках которых мы думаем над методикой создания кадров для туристической сферы», — пояснил он.

В свою очередь, глава Дагестана Сергей Меликов добавил, что в стране не хватает гидов, экскурсоводов, персонала для работы в крупных гостиницах. Большинство работающих в индустрии сотрудников – переквалифицированные кадры. «11 тыс. специалистов позволят провести сезон в двух-трех регионах. Этого недостаточно. Если мы хотим действительно получить туриндустрию, то нужно готовить профильные кадры. Тем более что люди хотят обучаться и быть востребованными именно в этой сфере», — заключил он.