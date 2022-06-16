Чартерные туристические рейсы будут выполняться два раза в неделю — по средам и воскресеньям на лайнерах Superjet 100.

"Прилетать в волгоградский аэропорт самолеты авиаперевозчика будут в 14:55, вылетать в Анталью — в 15:55", — говорится в сообщении.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод.

Международный аэропорт "Волгоград" входит в перечень аэропортов федерального значения. Аэровокзальный комплекс состоит из терминалов внутренних и международных линий, грузового терминала, гостиницы и ряда других объектов. Взлетно-посадочная полоса имеет длину 2,8 тыс. м и ширину 45 м. Пропускная способность терминала внутренних воздушных линий составляет 720 человек в час, международных — 280 человек в час.