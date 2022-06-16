"У нас хорошая новость. Помимо 10 стран, которые сейчас принимают (карты "Мир" — ИФ), у нас ещё на повестке 4 новых страны. Названия я не могу говорить, но буквально за последние два месяца добавились две страны", — сказала Скоробогатова.

В апреле Скоробогатова сообщила, что "Национальная система платежных карт" (НСПК) работает над запуском карт "Мир" на Кубе и еще в двух странах, которые пока не раскрываются.

Сейчас карты "Мир" принимаются в Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

НСПК, являющаяся оператором карт "Мир", была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года.