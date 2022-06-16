По словам Кобзева, на сегодняшний день перспективными для сотрудничества между регионами представляются такие сферы, как торговля, сельское хозяйство, туризм.
"Иркутская область заинтересована во взаимодействии в сферах животноводства и рыбохозяйственной деятельности, агротуризма", — приводятся в сообщении слова иркутского губернатора.
В свою очередь Дрозденко отметил, что Ленинградская и Иркутская области похожи и структурой промышленности, и сельским хозяйством, и численностью населения.
"У нас одна цель — повышение качества жизни населения наших регионов, и в этом направлении мы будем совместно работать, обмениваться опытом, лучшими практиками в социальной и экономической сферах", — цитирует слова Дрозденко пресс-служба.
На встрече Кобзев сообщил, что в настоящее время из Прибайкалья в Ленобласть завозятся в основном пиломатериалы.
При этом структура поставок может быть расширена. Регион готов предложить продукцию пищевой промышленности, включая бутилированную воду, переработанные дары леса, БАДы, мучные кондитерские изделия длительного хранения, отметил он.