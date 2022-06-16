Документ стороны подписали на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам Кобзева, на сегодняшний день перспективными для сотрудничества между регионами представляются такие сферы, как торговля, сельское хозяйство, туризм.

"Иркутская область заинтересована во взаимодействии в сферах животноводства и рыбохозяйственной деятельности, агротуризма", — приводятся в сообщении слова иркутского губернатора.

В свою очередь Дрозденко отметил, что Ленинградская и Иркутская области похожи и структурой промышленности, и сельским хозяйством, и численностью населения.

"У нас одна цель — повышение качества жизни населения наших регионов, и в этом направлении мы будем совместно работать, обмениваться опытом, лучшими практиками в социальной и экономической сферах", — цитирует слова Дрозденко пресс-служба.

На встрече Кобзев сообщил, что в настоящее время из Прибайкалья в Ленобласть завозятся в основном пиломатериалы.

При этом структура поставок может быть расширена. Регион готов предложить продукцию пищевой промышленности, включая бутилированную воду, переработанные дары леса, БАДы, мучные кондитерские изделия длительного хранения, отметил он.