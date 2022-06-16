"Генпрокурор России затронул вопросы безопасного пребывания российских туристов на курортах Египта, отметив важность обеспечения их безопасности и оказания квалифицированной и своевременной медицинской помощи", — говорится в сообщении о переговорах Краснова с иностранными коллегами в Санкт-Петербурге.

Глава надзорного ведомства РФ отметил, что в сотрудничестве с египетскими прокурорами "особое место занимают киберпреступность, криминальный оборот криптовалют, отмывание преступных доходов, экстремизм, терроризм, организация незаконной миграции, контрабанды наркотиков и оружия, коррупция, преступления в отношении детей". По итогам встречи генеральные прокуроры двух стран подписали программу сотрудничества на ближайшие два года.