«Недавно мы вышли из международной организации по туризму (ЮНВТО). Этот шаг был вынужденный, потому что наше членство там было приостановлено в рамках той международной политики и повестки, которая сейчас происходит. Мне кажется, что у нас здесь есть перспектива для создания собственной международной организации, в рамках ЕврАзЭС, БРИКС, ШОС. Мы можем создать организацию, куда пригласили бы всех, но в ней мы могли бы выстраивать отношения в туризме с теми, кто готов с нами работать», — сказал он на сессии в рамках ПМЭФ.

Как отметил Тарбаев, после возвращения в Москву он намерен обсудить эту инициативу с коллегами из комитета по международным отношениям, из департамента по международным отношениям в администрации президента РФ.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 10 июня подписал распоряжение о выходе России из Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

Россия объявила о намерении выйти из состава Всемирной туристской организации ООН 27 апреля. В тот же день генеральная ассамблея UNWTO в ходе внеочередного заседания приняла решение о приостановке членства России из-за специальной операции на Украине.

СССР вступил в UNWTO в 1975 году. Россия оставалась в ней как правопреемница Советского Союза.