"Мы хотим привлечь внимание местных жителей — жителей Байкальского региона — к вопросам экодобровольчества, волонтерства. С помощью этого лагеря хотим, чтобы они узнали больше, что такое экоактивизм, и смогли научиться, как самим проводить экопроекты, реализовывать их у себя на местах", — заявила Дубровина.

По ее словам, участниками эколагеря станут жители Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края — всего планируется привлечь 80 волонтеров.

Программа лагеря будет состоять из теоретической и практической части.

Вначале волонтеров ждут просветительские встречи с экспертами, которые поделятся своим опытом, в том числе по строительству троп, пожарному добровольчеству, раздельному сбору отходов.

Затем будут организованы пять практических лагерей на Большой Байкальской тропе — на участке от поселка Листвянки до поселка Большие Коты, где добровольцы применят свои новые знания по тропостроительству.

Эколагерь состоится при поддержке Фонда президентских грантов. Исполнительный директор ББТ Элеонора Еремченко уточнила, что сумма гранта составила около 3 млн рублей.

В целом в этот летний сезон ББТ планирует реализовать 15 проектов, добавила она.

Еремченко сообщила, что с 9 по 15 июня прошел первый из них — по благоустройству родников в местности "Земля 33 целебных источников" в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области.

В Прибайкальском национальном парке продолжится строительство Большой Байкальской тропы в сторону бухты Песчаной. В Забайкальском национальном парке планируется обустроить тропу на полуострове Святой нос до бухты Змеевой, которая ведет к сероводородным термальным источникам.

Очередной совместный проект с Самарским инклюзивным центром запланирован в Байкальском заповеднике. Маломобильные волонтеры будут строить тропу, убирать мусор, благоустраивать визит-центр и оказывать другую посильную помощь заповеднику.

Ожидается приезд около 30 добровольцев и сопровождающих их людей.

Планируется, что участниками проектов ББТ этим летом станут около 300 жителей регионов России, сказала Еремченко.

"Большая Байкальская тропа" занимается развитием системы экологических троп в Байкальском регионе с 2002 года. За это время проведено 292 летних тропостроительных проекта, 22 зимних экопросветительских проекта, шесть проектов по восстановлению родников, тысячи образовательных проектов с детьми в поселках и деревнях на побережье Байкала. Построено и реконструировано около 500 км экотроп.

Участие в мероприятиях приняли 18 тыс. добровольцев из 70 городов России и 30 стран мира.