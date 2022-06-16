«Если по прошлым годам смотреть, у нас экспорт туризма составлял больше 11 млрд долларов США, в этом году он упал до 2 млрд, это наш прогноз. Это деньги, которые иностранные туристы привозят в нашу страну. Поэтому нам очень важно выстраивать эти новые международные коридоры и привлекать к нам иностранных туристов. И здесь есть два ключевых направления. Первое – как можно скорее, не откладывая, запускать режим электронной визы для граждан 52 стран, который мы еще несколько лет назад обещали всему миру», — сказала она, выступая на сессии «Туризм: новые тренды, новые возможности, новые маршруты» в рамках ПМЭФ.

Догузова напомнила, что процесс запуска визы был отложен по понятным причинам.

«Но мы считаем, что сегодня нет препятствий, чтобы единую электронную визу удобную, быструю, запустить для 52 стран. Да, среди них есть недружественные, которые в текущей ситуации предприняли ряд недружественных шагов. Но я считаю, что от того, что туристы из этих стран приедут в нашу страну, откроют ее для себя, потратят здесь деньги, мы ничего не теряем, только приобретаем. Поэтому мы ждем всех туристов, будем рады, пусть приезжают, знакомятся со страной. Уверена, что они увезут только положительные эмоции, которыми будут делиться с друзьями», — подчеркнула глава Ростуризма.

Она заметила, что ключевым экономическим эффектом для России станут живые деньги, которые привозят иностранные туристы.

«Это наше предложение, мы будем обращаться к нашим коллегам, чтобы совместно этот вопрос проработать», — сказала Догузова.

В России в июле 2020 года был принят закон, в соответствии с которым с 1 января 2021 года должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 стран, включая государства Евросоюза. В январе 2021 года правительство отложило запуск системы электронных виз из-за пандемии коронавируса.

Виза позволяет въезжать в РФ с гостевым, деловым, туристическим визитом, а также для участия в мероприятиях. Срок оформления однократной визы составляет не более 4-х календарных дней, она действует 60 суток и позволяет находиться в России 16 суток. Виза оформляется на специализированном сайте МИД РФ или в мобильном приложении. Консульский сбор составляет $40, подтверждение брони гостиницы для оформления не нужно.