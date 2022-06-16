Фестиваль посвящен 150-летию со дня рождения императрицы Александры Федоровны, супруги Николая II, которая инициировала проведение Праздника Белого цветка в Российской империи.

Цветочные конструкции дизайнеры и архитекторы начали возводить в начале июня.

"Все цветочные композиции фестиваля разработали ландшафтные дизайнеры и архитекторы уральской столицы. Для участия было подано 16 заявок. Конкурсный отбор прошли десять проектов, а в финал вышли девять команд", — говорится в сообщении.

В состав жюри фестиваля, в том числе вошли митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг), специалисты — архитектор, дизайнер и представитель комитета благоустройства мэрии Екатеринбурга. В экспертную комиссию также пригласили ландшафтных дизайнеров из Москвы.

Жюри определило лучшие конструкции в четырех номинациях, все композиции оценивались по десятибалльной шкале.

Учредителями фестиваля "Белый цветок-2022" выступили Екатеринбургская епархия и Храм-на-Крови. Фестиваль проходит при поддержке администрации Екатеринбурга.