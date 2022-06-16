"Все представляемые инвестпроекты, кроме одного, находятся на инвестиционной стадии реализации. Лишь для проекта "Туристический комплекс "Бухта Алеут" в Хасанском округе общей стоимостью более 200 млн рублей сейчас подыскивается инвестор", — сказал директор Инвестагентства Приморья Игорь Трофимов, слова которого приводятся в сообщении.

Остальные проекты показывают возможности региона: это рекреация с туризмом (Центр зимних видов спорта "Синяя сопка"), промышленность (комплекс по производству кормов для рыб и домашних животных), виноделие (винодельческий производственно-туристический комплекс "Партизанская долина") с пчеловодством, здравоохранение (медицинский центр в Спасске-Дальнем).

"Инвестпроекты, помимо экономической, несут и социальную функцию: речь идет не только о создании рабочих мест, но и о социальном обеспечении населения. Строительство, например, многопрофильного медицинского центра в Спасске-Дальнем позволит решить проблему с качественным медицинским обслуживанием нескольких отдаленных территорий края. А открытие комплекса по утилизации (переработке) промышленных отходов поспособствует улучшению экологической ситуации в ТОР "Надеждинская", где сосредоточено много промышленных предприятий", — сказал Трофимов.

По его словам, заявленные проекты предполагают решение вопроса импортозамещения товаров и услуг.

Например, комплекс по производству кормов для рыб и домашних животных с производственными цехами установок замкнутого водоснабжения по выращиванию ценных пород рыб на базе существующего кормопроизводства в Михайловском муниципальном районе сможет предложить свою продукцию в качестве аналога импортных кормов и обеспечить спрос населения на качественную рыбопродукцию.

Кроме презентации инвестпроектов агентство планирует провести переговоры с Ростуризмом о финансировании трех туристических проектов резидентов Свободного порта Владивосток: аквапарка "Аквапарадайз" на острове Русский, туристического кластера на побережье бухты Троица в Хасанском округе и гольф-парка в Надеждинском районе.