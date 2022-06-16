Рейсы будут выполняться на широкофюзеляжных самолетах Boeing-777 в трехклассной компоновке.

Отмечается, что на направление распространяется система "плоских" (не меняющихся в течение года) тарифов. Жители Дальнего Востока, имеющие постоянную прописку в регионе, могут приобрести билеты по сниженной стоимости в рамках государственной программы субсидирования.

Ранее сообщалось, что аэропорт Владивостока в январе-мае 2022 года обслужил 630 тыс. пассажиров, что на 13% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Наибольший прирост обеспечили рейсы на маршруте Владивосток-Москва-Владивосток, пассажиропоток увеличился на 10%.