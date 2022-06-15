Документ (N131313-8) в конце мая внесло в парламент правительство.

"Это позволит поддержать магазины в период временных ограничений, которые против нас ввели", — сказал, представляя законопроект в парламенте, замминистра финансов Алексей Моисеев.

Согласно действующему законодательству, при оборудовании магазинов Duty Free в аэропортах необходимо предотвратить реализацию товаров физическим лицам, выезжающим из РФ в другую страну ЕАЭС. Авторы напоминают, что во всех государствах-членах союза, за исключением России, сейчас разрешена продажа беспошлинных товаров гражданам, которые перемещаются по его территории.

"В связи с этим законопроектом предусматривается установить такое же разрешение для реализации товаров в торговых залах магазинов беспошлинной торговли физическим лицам, выезжающим из РФ, в другое государство-член союза, в целях установления единообразного подхода", — говорится в пояснительных материалах.

Закон вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.

Дьюти-фри — это режим торговли, при котором товары продаются без уплаты акцизов, пошлин и части налогов при условии вывоза покупки за границу.

Членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Россия.