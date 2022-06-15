"Впервые отправляем туристический поезд в Белоруссию. Отправиться на выходные в "Белорусский вояж" можно будет 5 и 12 августа с Белорусского вокзала Москвы", — говорится в сообщении.

РЖД предлагают пассажирам на выбор два круговых маршрута: Москва — Брест — Минск — Москва, а также Москва — Гродно — Минск — Москва.

Компания сообщает, что путешествие пройдет в формате "отель на колесах": ночью туристы будут передвигаться на поезде между городами, а днем осматривать достопримечательности, в числе которых замковый комплекс "Мир", национальный музей-заповедник "Несвиж", мемориальный комплекс "Брестская крепость – герой", Беловежская пуща, старый замок и Лютеранская церковь в Гродно.

В состав поезда включат спальные вагоны купе и СВ с кондиционерами, душевыми кабинами, розетками, а также вагон-ресторан.

В сообщении отмечается, что для поездки пассажирам необходимо оформить туристический пакет, включающий проезд на поезде, экскурсионную программу, трансфер и питание.