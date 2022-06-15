"С 15 июня до 15 октября в поездах Центральной пригородной пассажирской компании действует акция платежной системы "Мир". При оплате проезда национальной картой пассажирам пригородных поездов будет возвращаться кешбэк 10% за каждую поездку — до 100 рублей", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что при покупке абонемента стоимостью до 1 тыс. 200 руб. в виде кешбэка вернется до 20 рублей. Если проезд стоит от 1 тыс. 200 руб., то максимально вернется 100 рублей.

АО "Центральная ППК" обслуживает пассажиров в Москве, Московской, Рязанской, Калужской, Владимирской областях.