"У нас очень удачный формат был найден три года назад: концерты на большой поляне, в Сестрорецком парке, академия и мастер-классы, выступят стипендиаты губернатора Московской области, будет школа молодых журналистов. И впервые мы попробуем масштабную историю — на поляне перед усадьбой Демьяново мы проведем "Ночь с Чайковским" с участием "Новой России" и солистов музыки и балета. Это будет 9 июля. С новой программой выступит "Геликон-Опера", — приводятся в сообщении слова гендиректора "Русского концертного агентства" Дмитрия Гринченко.

Он отметил, что вход на мероприятия фестиваля в Демьяново и на концерты в Сестрорецком парке будет бесплатным. На остальные мероприятия фестиваля они раскуплены на 75%.

Фестиваль откроется 1 июля концертом с участием Юрия Башмета, Дениса Мацуева и музыкантов оркестра "Новая Россия". Завершится он выступлением Хиблы Герзмава и джаз-бэнда под управлением Сергея Макеева.

Также в программе мероприятий — литературно-музыкальный вечер с участием Юрия Башмета, Константина Хабенского и музыкантов камерного ансамбля "Солисты Москвы", вечер артистов театра "Геликон-опера".