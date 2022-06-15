"Мы начали полетную программу в Египет на рейсах авиакомпании iFly из столичного аэропорта "Внуково" в Шарм-эль-Шейх и Хургаду 28 и 29 мая соответственно. Сейчас рейсы выполняются дважды в неделю на каждый курорт на лайнерах Airbus A330 вместимостью 378 кресел с полной загрузкой. С 23 июня частота рейсов из столицы будет увеличена, а в июле клиентам TEZ TOUR станут доступны ежедневные вылеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх", — сообщили в компании.

Там добавили, что к середине июля будут запущены полетные программы в Хургаду из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска. Рейсы будут выполняться с частотой раз в 10 дней, продажа турпакетов с вылетами из всех трех городов уже открыта.

"Египет – второе направление после Турции, на котором начал работать TEZ TOUR. Мы отправляем своих клиентов в эту страну с 1999 года, и ни разу не закрывали принимающий офис, несмотря на запрет авиасообщения, пандемию коронавируса и другие потрясшие отрасль события. В 2021 году TEZ TOUR отправил в Египет на 75% больше россиян, чем в 2019, и на 80% больше, чем в 2020 году. А по итогам текущего года мы планируем достичь отметки в 250 тысяч российских туристов", — рассказала член совета директоров туроператора Елена Якимова.

По данным компании, стоимость недельных туров из Москвы начинается от 47 150 рублей на человека при двухместном размещении в отеле категории 4* с питанием "все включено".

"Наши клиенты, которые ранее приобрели туры в Турцию, могут перенести их на Египет по текущим ценам. Также отправиться на смогут туристы, чьи вылеты в Египет не состоялись из-за приостановки авиасообщения между странами с конца февраля", — добавила Якимова.

По статистике TEZ TOUR, 95% продаж путевок приходится на отели Хургады и Шарм-эль-Шейха. Лишь 5% туристов выбирают отдых в Сафаге, Сома Бей и Макади. Более 50% бронирований – это семьи с детьми. 99,9% клиентов в летнем сезоне предпочитают тип питания "все включено", зимой этот показатель опускается до 95%. Максимальная глубина продаж на направлении сейчас достигает 150 дней, но большинство заявок поступает за 6-14 дней до заезда.