Центром праздника станет улица Кремлёвская. Для зрителей на десяти площадках будут работать более 30 театральных коллективов и сольных артистов из разных городов.

Свои постановки представят театральные коллективы из Владимира и Владимирской области, Москвы и Московской области, Иваново, Костромы, Санкт-Петербурга и Твери. Самый известный участник фестиваля — коллектив "Странствующие куклы господина Пэжо", профессиональный уличный театр маски из Санкт-Петербурга.

В завершении дня состоится красочное театрализованное шествие участников фестиваля, к которому могут присоединиться все желающие.