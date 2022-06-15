"Губернатор Ульяновской области Алексей Русских и генеральный директор Azimut Hotels Максим Бродовский подписали соглашение об инвестировании в создание гостиничного комплекса на базе гостиницы "Венец" в Ульяновске", — говорится в сообщении.

Как отметил Русских, гостинице больше полувека, и в ней ни разу не было капремонта.

"Ни о какой передаче или продаже гостиницы из собственности города в частные руки речи не идет. Инвестор будет арендовать у нас площади и вкладывать средства в развитие. Кроме того, бюджет дополнительно будет получать ежегодно более 20 млн арендных платежей. Ранее такого источника допдоходов у казны не было", — сказал он на церемонии подписания.

Фото: Venets-hotel.ru

Как сообщили в Azimut Hotels, общий объем инвестиций составит порядка 750 млн рублей.

"Мы планируем, что первый масштабный этап инвестиций составит около 500 млн рублей. При необходимости и целесообразности объем инвестиций может быть увеличен. Ориентируемся на то, чтобы сохранить в облике гостиницы уникальные для Ульяновской области черты", — пояснил Бродовский.

Проект предполагает масштабную реновацию гостиницы, включая обновление номерного фонда, внутренней инженерной инфраструктуры, а также фасадной части здания. Также предполагается сохранить рабочие места – численность персонала составляет около 140 человек.

Трехзвездочная гостиница "Венец" в центре Ульяновска построена в 1970 году. Она состоит из 23-этажного жилого комплекса на 261 номер с пристройкой, в которой расположились рестораны, конференц-залы, бар, фитнес- и спа-центр. Azimut Hotels возьмет здание в долгосрочную аренду на 49 лет с возможностью продления.